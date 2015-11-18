«داعش» : القنبلة التي فجرت الطائرة الروسية كان ستستهدف طائرة أمريكية

أكد مجلة «دابق» التابعة لتنظيم داعش على أن أعضاء التنظيم كانوا يعتزمون استهداف طائرة تابعة للولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، إلا أنهم قرروا استهداف طائرة روسية بعد أن بدأت موسكو قصفها الجوي لمواقعهم في سوريا في سبتمبر الماضي.

وقال تنظيم داعش إنه هرب القنبلة إلى الطائرة الروسية بعدما وجد ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ، مضيفا أن المخطط الأصلي كان استهداف طائرة غربية فوق سيناء لكن تم تغييره.

وأعلنت موسكو أن سقوط الطائرة جاء نتيجة عمل إرهابي، تبناه تنظيم داعش ،ونشر العدد الأخير من مجلته والمعروفة باسم مجلة “دابق”، صورة زعم فيها التنظيم تفجير الطائرة الروسية في سيناء، بواسطة قنبلة مصنوعة من زجاجة مشروب شويبس جولد.