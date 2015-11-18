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السلطات التركية تخلي سبيل 8 أشخاص موقوفين بتهمة انضمامهم لداعش

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السلطات التركية تخلي سبيل 8 أشخاص موقوفين بتهمة انضمامهم لداعش السلطات التركية تخلي سبيل 8 أشخاص موقوفين بتهمة انضمامهم لداعش

أرشيفية

أخلت السلطات التركية , اليوم الأربعاء , سبيل ثمانية أشخاص ألقي القبض عليهم بدعوى انضمامهم لتنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة أنقرة بعد اعتقالهم في إطار عملية نفذت يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “جيهان” التركية , أنه بعد انتهاء الإجراءات في مديرية الأمن تم نقل المشتبه بهم الثمانية إلى محكمة أنقرة, وفي نهاية التقييمات التي قام بها المدعي العام في إطار الإفادات التي أدلوا بها في مديرية الأمن، وتم عرضهم على القاضي المناوب بطلب اعتقال ثلاثة منهم وإخضاع الخمسة الآخرين للرقابة القضائية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والقيام بالدعاية له وفقا لما نقلته “أ ش أ”.

وبعد انتهاء القاضي من استجوابهم أمر بإطلاق سراح اثنين منهم على الفور وإطلاق سراح الستة الآخرين مع وضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.

 

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