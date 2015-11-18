الإمارات تعرض مساعدة روسيا فى العثور على المتورطين فى تحطم طائرتها بمصر

>أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فى اتصال هاتفى اليوم الاربعاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده مساعدة روسيا فى العثور على المسؤولين عن "الهجوم الارهابى الذى استهدف طائرة الركاب الروسية من طراز اير باص ايه "321 ،بحسب الدائرة الصحفية للكرملين.

وحسب الكرملين ، قدم ولى العهد مجددا "التعازى فى الهجوم الارهابى البربري" باسم قيادة وشعب بلاده وفقا لوكالة ايتار تاس، وأضاف الكرملين ان الرئيس الروسى وولى العهد "اكدا على الاهمية القصوى لحشد جهود المجتمع الدولية من اجل العمل الفعال ضد الارهاب الدولي".

وتابع " بوتين تحدث بالتفصيل عن الجوانب المختلفة للنشاط الروسى الرامى الى حلحلة الأزمة السورية ،بما فى ذلك النتائج الملموسة لعملية القوات الجوفضائية الروسية ضد تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى"، وأشار الكرملين الى ان الجانبين اتفقا على "مواصلة الاتصالات الوثيقة من خلال الادارات المعنية وتنسيق الخطوات صوب تطبيق نتائج جلسات فيينا "

وتبادل بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الآراء بشان تعزيز التعاون بين بلديهما فى مختلف المجالات وفقا للاتفاقيات التى تم التوصل اليها فى المباحثات الثنائية فى منتجع سوتشى فى الحادى عشر من الشهر الماضي.

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