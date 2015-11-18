الأمم المتحدة: 5700 شخص قتلوا فى النزاع اليمنى منذ مارس

>تقول الأمم المتحدة إن 5700 شخص قتلوا فى النزاع فى اليمن منذ 26 مارس ، بينهم 830 امرأة وطفل.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن، يوهانس فان دير كلاو، للصحفيين اليوم الأربعاء إن 21.2 مليون شخص، أو 82 فى المائة من السكان بحاجة إلى نوع من انواع المساعدة الإنسانية.

ويقول إن الخدمات الأساسية فى اليمن انهارت وأن 14 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بالإضافة إلى 1.8 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ بداية النزاع، ويقاتل تحالف تقوده السعودية ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضر النزاع بشدة بجهود إيصال المساعدات إلى الكثير من المواقع فى أنحاء اليمن، التى كانت تعد - حتى قبل النزاع - أفقر بلدان العالم العربى

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