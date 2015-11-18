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إسرائيل: سوريا استخدمت 90 % من صواريخها الباليستية ضد المعارضة

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إسرائيل: سوريا استخدمت 90 % من صواريخها الباليستية ضد المعارضة إسرائيل: سوريا استخدمت 90 % من صواريخها الباليستية ضد المعارضة

>قال ضابط كبير بالجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء إن سوريا استخدمت اكثر من 90 فى المئة من صواريخها الباليستية ضد مقاتلى المعارضة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ اكثر من أربع سنوات وإن عددا قليلا منها نقل الى مقاتلى حزب الله فى لبنان المجاور.

وتوسع اسرائيل نظام الدفاع الصاروخى (آرو) بمساعدة الولايات المتحدة وهى تراقب الصواريخ التى تمتلكها سوريا من طراز (سكود) الى جانب الصواريخ الإيرانية طويلة المدى من طراز (شهاب) بوصفها مصادر تهديد محتمل.

وقال الضابط الإسرائيلى الكبير لرويترز وطلب عدم نشر اسمه "عدد الصواريخ الباليستية (السورية) المتبقى أقل من عشرة فى المئة." وأضاف "مازال من الممكن أن يتغير هذا. يمكن أن يبدأوا فى تصنيعها من جديد."

ويقول نشطاء معارضون إن الجيش السورى أطلق عشرات الصواريخ من طراز سكود على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة من ترسانة الصواريخ الباليستية التى يعتقد أن أعدادها كانت بالمئات قبل اندلاع الانتفاضة عام 2011.

ويشعر الاسرائيليون بالقلق إزاء حزب الله اللبنانى المدعوم من ايران الذى خاض حربا ضد جيش بلادهم لم تنته بنتيجة حاسمة فى لبنان عام 2006 ويعزز ترسانته منذ ذلك الحين.

وقال الضابط الإسرائيلى الكبير إن حزب الله لديه الآن اكثر من 100 الف صاروخ منها "نحو عشرة" صواريخ سكود-دى متقدمة تحمل رؤوسا حربية تقليدية أمدته بها سوريا.
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