البابا تواضروس يدعو للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المصريين جميعا إلى المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وقال البابا تواضروس – في عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء بكنيسة مارجرجس بالمنيل – “نشجع كل المصريين وخاصة الشباب على المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات، فالبرلمان هو مجلس نواب الشعب وعلى الشخص أن يختار بعناية من سينتخبه سواء في القائمة أو المقاعد الفردية”وفقاً لما نقلته “أ ش أ”.

وأضاف البابا تواضروس “انتخب من له الكفاءة في تمثيلك طوال فترة المجلس القادم، وانتخب من خدم مصر”.

من جهة أخرى، أعرب البابا تواضروس عن تعازيه للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والشعب الفرنسي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس مؤخرا.

وقال البابا “نعزي الشعب الفرنسي والرئيس الفرنسي ونصلي من أجل الضحايا والمصابين”، مضيفا “نصلي ايضا من أجل المعتدين أن ينير الله قلوبهم، فلا شك أنه كلما زاد الشر في العالم يجب أن تزيد الصلوات أيضا لتتحرك قلوب المعتدين من الشر إلى الخير”.

وأعلن البابا تواضروس عن تدشين قناة قبطية جديدة مخصصة للأطفال “قناة كوجي” يشرف عليها الأنبا مرقس اسقف شبرا الخيمة وتوابعها بتردد 11636 أفقي على قمر النايل سات ودعا المواطنين المسيحيين لمتابعتها.

وكانت الكنيسة قد نظمت احتفالا قبل العظة بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب البابا تواضروس بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية، حيث قدم الأطفال الهدايا للبابا وعزف الكورال ترانيم مسيحية.