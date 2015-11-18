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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «التدريب من أجل التشغيل»

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «التدريب من أجل التشغيل» محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «التدريب من أجل التشغيل»

أرشيفية

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمركز بلاط، مشروع تدريب الخريجين بالورش المتنقلة “التدريب من أجل التشغيل”، الذى تنفذه مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بجميع مراكز وقرى المحافظة، ويستهدف 15 دورة تدريبية، يتم خلالها تدريب تحويلي لـ225 شابًا خريج من أبناء المحافظة لمدة ثلاثة أشهر من خلال 3 وحدات متنقلة ومركز التدريب الذي يضم 10 ورش تدريبية تتضمن التدريب على أعمال “أجهزة التكييف والتبريد، صيانة المحمول، السباكة، اللحام، النجارة، تفصيل وخياطة”.

وتتضمن الدورات التدريب على اعمال ( اجهزه التكييف والتبريد –صيانه المحمول – السباكه – اللحام – النجاره – تفصيل وخياطه )​ .​

واشاد المحافظ بالمشروع لما يوفره من خلق فرص عمل جاده وتنميه مهارت الشباب والدخول فى سوق العمل ​.​

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