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صور|«مصريين بلا حدود» تطلق مبادرة «هي تستطيع» بأسوان

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صور|«مصريين بلا حدود» تطلق مبادرة «هي تستطيع» بأسوان صور|«مصريين بلا حدود» تطلق مبادرة «هي تستطيع» بأسوان

جانب من الندوة

أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود اليوم الأربعاء أولى فعاليات مبادرة “هي تستطيع” والمعنية بتعزيز دور المراة في مكافحة الفساد التي تأتى في إطار جهود المؤسسة لدعم وتعزيز دور المجتمع المدنى لمكافحة الفساد، وذلك من خلال الندوة التي عقدت في قاعة عروس النيل بأسوان.

تهدف المبادرة إلى تشجيع المراة من مختلف المحافظات والخلفيات المهنية والثقافية والاجتماعية، مع القدرة على التعبير عن مطالبهم المتعلقة بمكافحة الفساد في من منظور نوعى وإصدار وثيقة مطالب وطنية يتم تصعيدها إلى البرلمان.

شارك في الفعاليات نائبا البرلمان عن الدائرة الأولى أسوان صلاح عفيفى، وشرعى محمد صالح، وبعض القيادات السياسية المتمثلة في الأحزاب السياسية،و القيادات المجتمعية المتمثلة في الجمعيات الأهلية، وبعض المحامين والقيادات الطبيعية والمرأة.

ومن ناحيتها قالت وسام الشريف رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصريين بلا حدود إن المبادرة تنطلق من بعض محافظات الجمهورية استعدادًا لإصدار وثيقة وطنية يوم 9 ديسمبر القادم، والذي يوافق اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

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