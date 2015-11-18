لماذا «تزبب هولاند قبل أن يتحصرم» على «روسيا اليوم»؟

نشر موقع قناة “روسيا اليوم”، عنوانا أصبح لغزا للكثيرين، حتى لبعض خبراء اللغة العربية، الأمر الذي أثار حالة من السخرية بسبب هذا العنوان.

وحاولت وكالة ONA، فك رموز هذا العنوان، الذي يحكي قصة عربية قديمة، وأصبح مثلًا شائعًا بسببها.

ومعنى تزبب: أصبح زبيبا، ومعنى تحصرم: أصبح حصرما أي غير ناضجا.

> ومن المعروف أن العنب أول ما يخرج يكون حصرما حامضا، ثم ينقلب إلى عنب حلو، ثم اذا ترك بعد ذلك مدة جف الماء الذي في حباته وذبلت قشرتها، وتحول إلى زبيب يدخر إلى حين.

ولذلك فـتزبب قبل أن يتحصرم، تعني ادَّعى حالة أو صفةً قبل أن يتهيَّأ لها، وذلك بسبب مسارعة هولاند وفريقه إلى إطلاق حملة جوية واسعة النطاق تستهدف “داعش” في الرقة، والسؤال الذي طرحته “روسيا اليوم”، ما الذي منعه عن ذلك قبل فاجعة باريس؟.