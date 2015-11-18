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السيسى يستعرض مع وزير الإنتاج الحربى تلبية احتياجات الجيش من الأسلحة

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السيسى يستعرض مع وزير الإنتاج الحربى تلبية احتياجات الجيش من الأسلحة السيسى يستعرض مع وزير الإنتاج الحربى تلبية احتياجات الجيش من الأسلحة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد سعيد العصار استعرض خطة وزارة الإنتاج الحربى لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات، مع العمل على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بما يتوافق مع التكنولوجيات العالمية ومطالب القوات المسلحة.

كما استعرض الدكتور محمد سعيد العصار خطط استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات فى مجالات البنية الأساسية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية الجارى تنفيذها.

واستعرض العصار المشروعات التى تقوم وزارة الدولة للإنتاج الحربى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، لاسيما فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب من خلال الاستفادة بالمعدات والآلات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى.


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