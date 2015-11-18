"الإسكان"تقرر سحب الوحدات المخالفة بـ"أكتوبر" وإعادة طرحها من جديد

- "القرعة العلنية" السادسة لأراضى الإسكان الاجتماعى الأحد 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر

كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، التابع لوزارة الإسكان، أنه سيتم سحب كافة الوحدات السكنية المخالفة بالمدينة والتى تحولت من سكنى الى إدارى أو تجارى ، وإعادة طرحها مرة أخرى، لافتا إلى أن القانون يمنح رئيس الجهاز صلاحية سحب أى وحدة سكنية مخالفة.>وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير عدد 3100 محضر مخالفة لوحدات سكنية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإعادة الشىء لأصلة بعد إزالة المخالفة حتى يتمكن الجهاز من إعدة طرح الوحدة مرة أخرى.>وأشار إلى ان الجهاز لم يتمكن من إزالة سوى 20% فقط من المخالفات، ويقوم المواطنين المخالفين بإعادة المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها، وهو ما جعله يقدم على قرار سحب الوحدة المخالفة والتعاقد مع شركة لإعادة الشىء لأصلة وإصلاح الوحدة السكنية.>وأكد أنه تم إصدار 350 قرار إزالة للأدوار المخالفة بالمدينة و1450 قرار إزالة إشغالات أخرى.