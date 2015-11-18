حزب النور: النقاب مسألة خلافية بين العلماء.. ولا ينبغى لأحد أن يمنعه

استنكر الدكتور محمد إبراهيم منصور، نائب رئيس حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لوضع الدستور، توعد البعض لحزب النور بالمعارك داخل البرلمان وتغليب فكرة منع ارتداء النقاب.

وقال "منصور" فى تصريحات على الموقع الرسمى للنور إن الشعب لن يقبل أى شىء يمس الشريعة الإسلامية، مضيفًا: "النقاب مختلف عليه بين الأئمة الأربعة، فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من أكد أنه مستحب".

وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن أحكام المحكمة الدستورية قد استندت إلى المادة الثانية من الدستور فى إعطاء المرآة الحق فى ارتداء النقاب إذا اختارت هى ذلك، مضيفا "لا ينبغى لأحد أن يفرض رأيه على هذا الشعب ليمنعه فيما أجازه العلماء.