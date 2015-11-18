الحاسبة الصينية لعبه مسلية لتخمين نوع الجنين

جنس الجنين المنتظر ظل عبر العصور هو شغل الشاغل للوالدين لاعتبارات خاصة بعضها تحكمها الطبيعة والبعض الآخر الفطرة البشرية و الاعتقادات المتوارثة.

وكثيرة كانت المحاولات التي سعى لها البشر من أجل تحديد جنس الجنين اعتمدت كلها على افتراضات حتى تدخل العلم وأصبح لاختيار جنس الجنين وسائل مختلفة تتفاوت في درجات تعقيدها وفرص نجاحها.

ومن الوسائل القديمة التي استخدمت لاختيار جنس الجنين والتي لازال يستخدمها البعض اليوم، البرنامج الصيني.

• ماهو الجدول الصيني؟

هو برنامج يتوقع جنس طفلك بناء على الجدول الصيني القديم للتخمين، يستخدم الجدول عمرك والشهر الذي حملت فيه بحسب التقويم الصيني القمري.

الطريقة الاولى:

• كيفية عمل البرنامج الصيني المتوال (اكس او):

يعتمد الجدول الصيني على تقدير عمر السيدة بالسنوات بشكل عدد صحيح و تحذف الأرقام بعد الفاصلة، مهما بلغت فمثلاً إذا كان العمر 25 سنة و 9 أشهر فيبحث عن العمر 25 سنة و يهمل ما تبقى من أرقام كسرية لباقي الأشهر والأيام، وبالبحث عن شهر الإخصاب عند الزوجة تشير العلامة الموجودة أمامه إلى نوع الجنين، فإذا كان الحرف (X) فهو يشير إلى أن جنس الجنين هو ولد، أما الحرف (O) فيشير إلى بنت.



الطريقة الثانية:

• الآلة الحاسبة:

تستند الآلة الحاسبة لجنس طفل (ذكر أو أنثى) على الجدول الصيني للحمل الذي يقول بأنه يتنبأ ما إذا كان الطفل سوف يكون ذكرا أو أنثى يعتمد على عمر الأم وتاريخ الحمل، لذلك إذا كنت تستخدمين حاسبة الذكر أو الأنثى فقط أدخل هاتين القيمتين في شكل (عمرك ، وقت الحمل ، الشهر الذي وقع فيه الحمل) واحسبي.



• هل يمكن الوثوق بنتيجة الآلة الحاسبة؟

حاسبة جنس الطفل هي مجرد أداة حديثة تقوم على أساس الاعتقاد القديم مثل تقويم الحمل الصيني، ولا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يحل محل النتيجة التي يمكن الحصول عليها عن طريق الموجات فوق الصوتية أو استشارة الطبيب.

إذا كنت ترغبين في نتيجة موثوق بها 100٪، قومي بمراجعة طبيبك الخاص.

• ملاحظة هامة: لا يوجد هناك أي إثبات علمي على دقة الجدول الصيني لتوقع جنس المولود، على الرغم من شعبيته على صفحات الانترنت المختلفة.

وكما نعلم، "كذب المنجمون ولو صدقوا" وأن القدر والمشيئة هم بيد الخالق سبحانه وتعالى، فأنه ثمة احتمالين فقط لجنس المولود: ولد أو بنت – فمن الطبيعي أن تصدق الحاسبة بـ 50% من التكهنات. باختصار، إنها لعبة مسلية ليس أكثر.

