أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو – كيلور نافاس يتمنى تحقيق الانتصار الاول للانتقام

Google+ Print
#في_الكلاسيكو – كيلور نافاس يتمنى تحقيق الانتصار الاول للانتقام #في_الكلاسيكو – كيلور نافاس يتمنى تحقيق الانتصار الاول للانتقام

حينما تبدأ مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة سيمني كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي نفسه تحقيق الفوز للانتقام من البلوجرانا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي سوف يواجه فيها نافاس فريق برشلونة بعد ثلاث مرات سابقة لم يعرف فيها طعم الانتصار مطلقا على الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن أول مرة واجه فيها نافاس برشلونة كانت في ملعب كامب نو مع فريقه السابق ليفانتي ويومها قام بتصديات كثيرة من بينهم ركلة جزاء من ديفيد بيا.

ولكن في النهاية سجل سيسك فابريجاس هدفا في الدقيقة 83 ليكسر صمود الحارس الكوستاريكي.

وفي الموسم التالي كان انتقام برشلونة كبيرا بعدما سحق ليفانتي بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

أما المرة الأخيرة فكانت في لقاء الإياب في ذات الموسم ونجح نافاس في الخروج بنتيجة جيدة

بعد التعادل بهدف لمثله.

لذا فإن المباراة المقبلة له أمام برشلونة سيمني فيها نفسه أن يساهم مع ريال مدريد في الفوز والانتقام لنفسه وتحقيق الانتصار الأول على البلوجرانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع