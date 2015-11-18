في_الكلاسيكو – كيلور نافاس يتمنى تحقيق الانتصار الاول للانتقام

حينما تبدأ مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة سيمني كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي نفسه تحقيق الفوز للانتقام من البلوجرانا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي سوف يواجه فيها نافاس فريق برشلونة بعد ثلاث مرات سابقة لم يعرف فيها طعم الانتصار مطلقا على الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن أول مرة واجه فيها نافاس برشلونة كانت في ملعب كامب نو مع فريقه السابق ليفانتي ويومها قام بتصديات كثيرة من بينهم ركلة جزاء من ديفيد بيا.

ولكن في النهاية سجل سيسك فابريجاس هدفا في الدقيقة 83 ليكسر صمود الحارس الكوستاريكي.

وفي الموسم التالي كان انتقام برشلونة كبيرا بعدما سحق ليفانتي بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

أما المرة الأخيرة فكانت في لقاء الإياب في ذات الموسم ونجح نافاس في الخروج بنتيجة جيدة

بعد التعادل بهدف لمثله.

لذا فإن المباراة المقبلة له أمام برشلونة سيمني فيها نفسه أن يساهم مع ريال مدريد في الفوز والانتقام لنفسه وتحقيق الانتصار الأول على البلوجرانا.