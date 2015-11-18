عمرو زكي يرد لـ في الجول على: تدريب سد مطروح.. وعودته من الاعتزال

أكد عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه بالفعل تلقى عرضا من نادي سد مطروح الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة من أجل تدريبه.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت حول موافقة عمرو زكي على موافقته على تدريب سد مطروح ليصبح ذلك الأمر هو أولى تجاربه في التدريب بعد الاعتزال.

وتحدث لاعب ويجان وهال سيتي السابق لـFilGoal.com قائلا:"بالفعل فاوضني مسؤولي سد مطروح لكن لم أوافق حتى الآن على ذلك العرض كما أشيع".

وواصل"وصلتني العديد من العروض من مختلف الأندية التي أحترمها كثيرا لكن لم أتخذ قراري حتى الآن".

وأوضح"حتى الآن لا أعرف هل سوف أتجه للعمل في مجال التدريب أم سأذهب للمجال الإعلامي".

وأتم"من الوارد أيضا أن أعود من الاعتزال في شهر يناير المقبل".