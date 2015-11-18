صور | رئيس «مستقبل وطن» يتجاهل دعوة أحد مرشحي الحزب لمؤتمر جماهيري في دائرته بمنيا القمح بالشرقية

تجاهل حزب “مستقبل وطن”، ورئيسه محمد بدران، دعوة أحد مرشحي حزبه، وهو المرشح خالد مشهور، لمؤتمر جماهيري عقد في الدائرة السادسة بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء، لدعم مرشحي الحزب عن تلك الدائؤة وهم محمد الطوخي وخالد مشهور.

وبحسب -بيان الحزب-، فإن “مستقبل وطن”، قام بدعوة المرشح محمد الطوخي، للمشاركة في المؤتمر بحضور بدران، فيما تجاهل المرشح خالد مشهور تجاهًلا تامًا.

ووفقًا للبيان، فإن الحزب لم ينوه حتى عن المرشح الآخر “خالد مشهور”، وأعلن أن المؤتمر يأتي لدعم المرشح محمد الطوخي فقط.

وشارك محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، في المؤتمر الانتخابي الحاشد لدعم مرشحيه عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الجولة الانتخابية التي يقوم بها الحزب لدعم مرشحيه بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يختتم بدران، جولته الانتخابية غدا الخميس بزيارة محافظتي القليوبية والمنوفية وذلك لدعم مرشحيه قبيل الساعات الأخيرة للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.