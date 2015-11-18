أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور | رئيس «مستقبل وطن» يتجاهل دعوة أحد مرشحي الحزب لمؤتمر جماهيري في دائرته بمنيا القمح بالشرقية

Google+ Print
صور | رئيس «مستقبل وطن» يتجاهل دعوة أحد مرشحي الحزب لمؤتمر جماهيري في دائرته بمنيا القمح بالشرقية صور | رئيس «مستقبل وطن» يتجاهل دعوة أحد مرشحي الحزب لمؤتمر جماهيري في دائرته بمنيا القمح بالشرقية

بدران يدعو أحد مرشحيه ويتجاهل الآخر

تجاهل حزب “مستقبل وطن”، ورئيسه محمد بدران، دعوة أحد مرشحي حزبه، وهو المرشح خالد مشهور، لمؤتمر جماهيري عقد في الدائرة السادسة بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء، لدعم مرشحي الحزب عن تلك الدائؤة وهم محمد الطوخي وخالد مشهور.

وبحسب -بيان الحزب-، فإن “مستقبل وطن”، قام بدعوة المرشح محمد الطوخي، للمشاركة في المؤتمر بحضور بدران، فيما تجاهل المرشح خالد مشهور تجاهًلا تامًا.

ووفقًا للبيان، فإن الحزب لم ينوه حتى عن المرشح الآخر “خالد مشهور”، وأعلن أن المؤتمر يأتي لدعم المرشح محمد الطوخي فقط.

وشارك محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، في المؤتمر الانتخابي الحاشد لدعم مرشحيه عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الجولة الانتخابية التي يقوم بها الحزب لدعم مرشحيه بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يختتم بدران، جولته الانتخابية غدا الخميس بزيارة محافظتي القليوبية والمنوفية وذلك لدعم مرشحيه قبيل الساعات الأخيرة للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا