شركة بورش لصناعة السيارات: «بول ووكر»مسؤول عن وفاته

قالت شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات إن الممثل الأمريكي الراحل بول ووكر مسؤول عن وفاته، في حادث تحطم سيارته من طراز 2005 Carrera GT ، الذي وقع عام 2013.

ورفعت ميدو ابنة النجم الراحل دعوى بالقتل الخطأ ضد شركة بورش، في سبتمبر الماضي، متهمة إياها بالتقصير في عوامل الأمان.

وأضافت الشركة، في مذكرة قانونية قدمتها الأسبوع الماضي إن ووكر، نجم سلسلة أفلام «Fast and Furious» كان قائدا ماهرا لسيارة «Carrera Gt 2005» -حسب ما ذكرت شبكة «BBC»

> وترى شركة بورش لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية أن «ووكر» تحمل عن دراية وطوعا كافة التبعات والمخاطر، فيما يتعلق باستخدام السيارة 2005 Carrera GT”.

> وأضافت الشركة في مذكرتها الدفاعية إن السيارة التي سافر فيها «ووكر» كانت قد “أسيئ استعمالها وتم تغيير بعض أجزائها، وأصلحت بطريقة غير صحيحة”.

> وأردفت شركة بورش “في الوقت الذي صنعت فيه السيارة 2005 Carrera GT وبيعت وسلمت كانت تتطابق مع أحدث المواصفات”.

وكانت الدعوى القضائية، التى رفعتها ميدو ابنة بول ووكر، تقول إن السيارة كانت تمشي بسرعة أبطأ من ذلك بكثير، حينما خرجت عن السيطرة، وإن حزام الأمان الخاص بوالدها كان معيبا.

> وفي رد على دفاع شركة بورش قال ممثل عن ميدو ابنة ووكر لموقع تي إم زد: “من المؤسف للغاية أن تحاول شركة بورش التنصل من مسؤوليتها، بإلقاء اللوم على الضحية لجلوسه في مقعد المسافر في السيارة Carrera GT”.

وأضاف البيان: “على العكس من تأكيدات شركة بورش فإن الحقيقة واضحة: بول كان مسافرا في السيارة، التي لم تصمم لحماية ركابها في حال التصادم في طريق مستقيم وخال وجاف في وضح النهار، وعلى سرعة أقل كثيرا من الإمكانيات المعلنة للسيارة”.

وكان أرملة روداس قد أقامت دعوى قضائية مشابهة على الشركة العام الماضي، لكن شركة بورش قالت إن حادث التصادم نجم عن خطئه، وليس عن عيب في تصميم السيارة.

وكان «ووكر» مسافرا في سيارة بورش يقودها صديقه، حينما اصطدمت بعمود للإنارة واشتعلت فيها النيران، 30 نوفمبر عام 2013.