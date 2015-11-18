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محلل سياسي: لأول مرة في تاريخ فرنسا امرأة تفجر نفسها بحزام ناسف

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محلل سياسي: لأول مرة في تاريخ فرنسا امرأة تفجر نفسها بحزام ناسف محلل سياسي: لأول مرة في تاريخ فرنسا امرأة تفجر نفسها بحزام ناسف

18 نوفمبر 2015 | 9:05 مساءً

محمد عابدي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا، محمد عابدي، إنّ جلسة البرلمان الفرنسي انتهت بالتوافق على الوحدة الوطنية، لأنّ المجتمع الفرنسي واعٍ بهذه الهجمة الوحشية التي عاشتها باريس يوم الجمعة الماضي.
> وأضاف عابدي خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنّ جلسة البرلمان الفرنسي المنعقدة اليوم، كان النقاش فيها حاداً وقوياً بين الأحزاب السياسية.
> وأردف عابدي أنّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أكد أنّ باريس لن تتعامل مع الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات أو الدول التي تمول الجماعات الإرهابية.
> وأوضح عابدي أنّ المجتمع الفرنسي يُريد حالياً معرفة ما يجري في الشرق الأوسط من أحداث، كما أنّه يُريد معرفة الأيادي الخفية التي تمول الإرهاب، قائلاً: “هناك وعيٌ كبير من المجتمع الفرنسي”.
> وأشار عابدي إلى أنّه لأول في تاريخ فرنسا تقوم امرأة بتفجير نفسها من خلال حزام ناسف.

2015-11-18

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