روسيا تعلن عن خطط عمليات عسكرية مشتركة مع فرنسا ضد داعش فى سوريا

>قال متحدث باسم قيادة الأركان العامة الروسية انها بصدد تطوير خطط لعمليات عسكرية مشتركة فى سوريا مع فرنسا.

ويأتى الاعلان الذى قدمه الكولونيل جنرال أندرى كارتابولوف اليوم الاربعاء بعد يوم واحد من صدور اوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لطراد موسكفا الروسى الذى يحمل صواريخ كروز والمتواجد فى البحر المتوسط بالتعاون مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول.

وقال "عندما تأتى شارل ديغول الى شواطيء سوريا، سيتم تنظيم العمل العسكرى المشترك" وفقا لما اوردته وكالات الانباء الروسية، وقال كارتابولوف ايضا ان الطائرات الروسية هاجمت اليوم الاربعاء منشآت استخراج ونقل وتكرير نفط فى مناطق يسيطر عليها مسلحو التنظيم.

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