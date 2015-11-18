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خالد بحاح يلتقى محمد بن زايد لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية فى اليمن

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خالد بحاح يلتقى محمد بن زايد لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية فى اليمن خالد بحاح يلتقى محمد بن زايد لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية فى اليمن
التقى رئيس اليمنية، خالد بحاح، مع ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية فى محافظات تعز ومأرب وغيرها من الجبهات.

وأفاد المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اليمنية، فى بيان صحفى، مساء الأربعاء، بأنه تم مناقشة الدور الإماراتى في إعادة الإعمار والتنمية وفي ملف الإغاثة وجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومشروعه لإعادة إعمار المساكن المتضررة في عدد من المناطق المحررة.

كما تم الحديث عن عملية دمج المقاومة بالجيش بطريقة منظمة ومدروسة، حيث البداية في المنطقة الرابعة، وتثمين الجهد الإماراتى في ذلك، وبحث عدد من الملفات الأخرى جرى مناقشتها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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مصر 365

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