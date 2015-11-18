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اخبار العراق اليوم.. روسيا تستهدف صهاريج داعش لتهريب النفط من سوريا إلى العراق

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اخبار العراق اليوم.. روسيا تستهدف صهاريج داعش لتهريب النفط من سوريا إلى العراق اخبار العراق اليوم.. روسيا تستهدف صهاريج داعش لتهريب النفط من سوريا إلى العراق
تصدر أخبار العراق اليوم قيام المقاتلات الروسية باستهداف صهاريج النفط التابعة لتنظيم داعش المسلح لتهريب الوقود من سوريا إلى العراق، وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع للضربات الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت استهدافها لـ500 صهريج محملة بالنفط وكانت متجهة من سوريا إلى العراق لتكرير النفط، مشيرة إلى عزمها لاستهداف ناقلات النفطة التابعة للتنظيم المسلح خلال الفترة القادمة.

وشملت أخبار العراق اليوم معاناة اللاجئين السوريين بالعراق جراء هطول الأمطار على مخيماتهم، وانخفاض درجات الحرارة ليلا بشكل جعل حياتهم بداخلها مستحيل، وقد حاول الأطباء معاينة برك المياه بالمخيمات للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.

وقد أظهر العديد من اللاجئين السوريين رغبتهم فى الانتقال إلى أوروبا لتوفر الملاذ الأمن لهم هناك، خاصة أن العراق فشل فى توفير حياة ملائمة لهم، إلى جانب فشل إقليم كردستان فى توفير الأمن لهؤلاء اللاجئين.

وأبرزت أخبار العراق اليوم تلقى العراقية منحة من اليونسكو بقيمة 3 مليون جنيه أسترلينى لتأهيل المتاحف والمبانى الأثرية التى تضررت جراء الحروب والعمليات الارهابية، إلى جانب تفشى حالات سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج نتيجة للانفلات الأمنى منذ الغزو الأمريكى البريطانى للعراق فى عام 2003.

وكانت الحكومة العراقية قد تلقت منحة يابانية تقدر بمليون ونصف دولار لتأهيل المتحف العراقى بالعاصمة بغداد.
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مصر 365

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