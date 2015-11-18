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الناطق باسم الداخلية : انتشار كثيف لقوات الأمن وسط العاصمة التونسية

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الناطق باسم الداخلية : انتشار كثيف لقوات الأمن وسط العاصمة التونسية الناطق باسم الداخلية : انتشار كثيف لقوات الأمن وسط العاصمة التونسية

>انتشر عدد كبير من قوات الأمن بشكل غير معتاد وسط العاصمة التونسية، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقينى لأسوشيتدبرس اليوم الأربعاء إن الانتشار الهائل للقوات وسط العاصمة تم فى إطار "تدابير يقظة أمنية".

اصطفت عناصر من الشرطة، بعضها يرتدى أقنعة، فى الشارع الرئيسى بوسط تونس العاصمة، والذى أغلق جزئيا أمام حركة السير، فيما تم تشديد الأمن حول مبنى السفارة الفرنسية، جاءت العملية بعد أسبوع من إعلان السلطات التونسية عن تفكيك خلية قالت إنها كانت تخطط لشن هجمات إرهابية على مراكز للشرطة وفنادق فى مدينة سوسة الساحلية، والتى تقع على بعد نحو 150 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة.

شهدت سوسة هجومت فى يونيو الماضي، قتل فيها ثمانية وثلاثون شخصا.
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