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"النقل": 500 مزلقان غير شرعى والوزارة غير مسئولة عنها

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"النقل": 500 مزلقان غير شرعى والوزارة غير مسئولة عنها "النقل": 500 مزلقان غير شرعى والوزارة غير مسئولة عنها
قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إن هناك 500 مزلقان غير شرعى على مستوى الجمهورية، وعند غلق هذه المزلقانات يفتحها الأهالى فتحها مرة أخرى.

وأشار إبراهيم، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى، عبر برنامجه "مانشيت" على فضائية "أون تى فى" إلى تحرير العديد من المحاضر ضد من يعيد فتح المزلقانات غير الشرعية، مؤكّدًا أن الوزراة غير مسئولة عنها.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل، عدم رفع سعر تذكرة المترو منذ 2006، وكان سعرها فى هذا الوقت يُعَد 10 قروش بسبب تضخم الأسعار فى الجمهورية، وأن الوزارة قررت عدم المساس بمحدودى الدخل فى سعر التذكرة، مضيفا أن مترو الأنفاق عليه 2.6 مليار جنيه مديونيات.

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مصر 365