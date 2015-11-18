رواد تويتر يهنئون الرئيس بعيد ميلاده بهاشتاج "عيد ميلاد سعيد ياسيسى"

هنأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد ميلاده الذى يوافق غدًا الخميس 19 نوفمبر، عبر هاشتاج بعنوان "عيد ميلاد سعيد ياسيسى" والذى تصدر الأكثر تداولا فى مصر

وغرد المشاركون فى الهاشتاج بعبارات التهنئة وصور وباقات الورود المهداة للرئيس السيسى، متمنين له دوام الصحة، وشهد الهاشتاج تفاعلاً كبيرًا من قبل مستخدمى موقع تويتر.

الرئيس يؤكد لـ "الأعلى للقوات المسلحة" العمل بأقصى درجات الحذر والاستعداد القتالى