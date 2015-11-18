أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إسرائيل تحذر من خفض عدد قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء

Google+ Print
إسرائيل تحذر من خفض عدد قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء إسرائيل تحذر من خفض عدد قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء

>أطلقت إسرائيل تحذيرا قويا اليوم الأربعاء ضد اقتراحات لإعادة هيكلة قوة حفظ السلام التى تقودها الولايات المتحدة فى شبه جزيرة سيناء المصرية قائلة إن أى تخفيض لعدد القوات الدولية سيكون "مكافأة للإرهاب."

وتدرس القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.إو) فى سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 مراجعات لانتشارها وتفويضها، وشُكّلت قوات حفظ السلام الدولية لمراقبة نزع السلاح فى شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين وإسرائيل عام 1979.

وتخشى القوات الدولية على سلامة عناصرها التى يبلغ عددها نحو 1900 بعد جرح ستة منهم فى انفجار قنبلة مزروعة على الطريق فى سبتمبر ايلول وتقول إن تفكيك المزيد من المواقع النائية والمعرضة للخطر لن يؤثر كثيرا على مهمتها.

وبينما تم إدراج المقترحات الخاصة بإعادة النظر فى انتشار وتفويض القوة على جدول أعمال المحادثات الخاصة بها التى بدأت بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة فى روما اليوم الأربعاء هون ضابط إسرائيلى كبير من الخطر الذى يتعرض له عناصرها من جماعات متشددة بينها تنظيم ولاية سيناء الموالى لتنظيم الدولة الإسلامية فى مصر.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هم ليسوا مهتمين بمهاجمة عناصر (إم.إف.أو) ولو كانوا مهتمين لقتلوا منهم كل يوم" مكررا تصريحات لعاملين بالقوة قالوا إنهم يعتقدون أن القنبلة التى زرعت على الطريق كانت تستهدف الجيش المصرى ، وحذر الضابط الإسرائيلى من أن تفكيك اى مواقع للقوات الدولية يهدد بتشجيع المتشددين.

وقال الضابط "ستكون مكافأة للإرهاب... مسألة أنهم سينظرون ويرون أن ?'?الصليبيين?'? هناك خائفون فإن هذا لن يكون هينا بالنسبة للإرهابيين. يمكن أن يشجعهم على مزيد من الجهاد." ، وأشار الضابط إلى أن قوة (إم.إف.أو) سحبت عناصرها من موقعين للمراقبة فى سيناء بعد تفجير القنبلة ولم تعدهم بعد وهو أمر ستعبر إسرائيل عن اعتراضها عليه خلال محادثات روما التى تختتم غدا الخميس.

وأكد مسؤول فى القوة أن الموقعين أخليا ورفض التعليق عما يتوقع ان يصدر عن اجتماع روما وقال "سنستمع إلى شركائنا فى إسرائيل ومصر والولايات المتحدة كما نفعل دائما."، وقال دبلوماسى مصرى إن القاهرة مثل إسرائيل تعتبر القوات الدولية "أساسية" وتعارض أى تخفيض لأعدادها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك