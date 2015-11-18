صحافة المواطن: بالصور.. غرق منطقة الورديان بالإسكندرية فى مياه الأمطار

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسلت قارئة استغاثة بسبب غرق منطقة الورديان بنجع العرب فى محافظة الإسكندرية، فى المياه بعد ارتفاع منسوب المياه فى ترعة النوبارية وتساقط الأمطار بغزارة على المنطقة.

وأرسلت القارئة صور توضح غرق المنازل والمحال التجارية فى المياه، مضيفة أن محتويات المنازل غرقت بالكامل فى مياه، مطالبة المسئولين بسرعة التوجه إلى المنطقة وإنقاذها.

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