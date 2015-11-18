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وكيل وزارة الصحة بسوهاج: جار إعداد برنامج تأهيل وتشغيل المستشفيات

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وكيل وزارة الصحة بسوهاج: جار إعداد برنامج تأهيل وتشغيل المستشفيات وكيل وزارة الصحة بسوهاج: جار إعداد برنامج تأهيل وتشغيل المستشفيات
تعليقا على تحقيق نشره "اليوم السابع " بعنوان "بالصور.. مستشفى نزلة عمارة بسوهاج يتحول لمأوى للكلاب النافقة والماعز والغربان" الأهالى: المستشفى تحول لبؤرة لنشر الأمراض الوبائية ووكر لراغبى المتعة الحرام والمدمنين.. ومناشدات لإعادة تطويره "قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج لـ"اليوم السابع" إن مستشفى نزلة عمارة من ضمن 30 مستشفى غير مستغلة على مستوى المحافظة جار إعداد برنامج تأهيل وتشغيل لها كوحدات طبية لخدمة المواطنين بالقرى المحرومة، مشيرا إلى أنه رفع الموضوع لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم.

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