"المصرى الاجتماعى"بأسيوط: الصحة تتلاعب فى توزيع الممرضات

قال هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري الاجتماعي بأسيوط إن مديرية الصحة تتلاعب في توزيع الممرضات وان وكيل الوزارة ومسئولة التمريض يوزعان الممرضات حسب الاهواء ودون معدلات موضوعية حيث تعتد على المجاملة ومن ليست لها واسطة من الممرضات يتم تشريدها .>واضاف عبدالحميد ان هناك وحدات صحية بها اعداد هائلة من الممرضات دون عمل بينما يوجد عجز صارخ في الكثير من الوحدات وطالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على توزيع الممرضات لان توزيعهن بالطريقة الحالية اهدارا للمال العام.

ونوه عبدالحميد الى ان ادارة التمريض بمديرية الصحة باسيوط استصدرت قرارا بندب 101 ممرضة الى المستشفيات الجامعية وبدلا من انتداب الممرضات من الاماكن التي بها تكدس قامت بانتدابهن من المستشفيات والوحدات الصحية التي بها عجز صارخ مثل مستشفى الايمان العام ومستشفى ساحل سليم المركزي والوحدات الصحية بساحل سليم مما ادى لاغلاق بعض الاقسام الهامة ببعض المستشفيات كقسم الكلى والمبتسرين.

و قال الحزب المصري الاجتماعي باسيوط في بيان له مساء اليوم الاربعاء ان مجموعات من الممرضات المنتدبات تعسفيا لجئن الى مقر الحزب وطالبن بتبني مطالبهن وقام اكثر من 60 منهن بالتوجه الى وزارة الصحة بالقاهرة وقامت امانة المرأة بالحزب بمقابلتهن بالوزراة وانه تم اكتشاف مذكرة مرفوعة من وكيل الوزارة باسيوط تفيد بان هناك تكدس بالمديرية من الممرضات وان هناك 15 ألف ممرضة متواجدة وتطلب مذكرة صحة اسيوط من الوزارة انتداب عدد للمستشفيات الجامعية

> وندد بيان المصري الاجتماعي بسياسة مديرية الصحة التي ادت لتكدس في مراكز واحتياجات رهيبة باماكن اخرى على حد وصف البيان .