صحة الشرقية: خطة سنوية مسبقة لتعاقدات الأطباء على نموذج مسئول العيادات

عقد فرع التأمين الصحى بالشرقية، اليوم، برئاسة الدكتور هشام عبد الحفيظ المجلس التنفيذى لشهر نوفمبر، بحضور مديرى إدارات الشون الطبية والتموين الطبى والصيدليات ومسئول العيادات وأمانة الفرع ومدير الشئون القانونية والمالية ورئيس قسم الإيرادات بالفرع والتفتيش المالى والإدارى، وخدمة المواطنين والمعلومات والتوثيق ومديرى مناطق الزقازيق فاقوس وأبو كبير ومدير مستشفى المبرة بالزقازيق ومدير مستشفى العاشر من رمضان.

ناقش المجلس تقارير مراكز خدمة العملاء والالتزام بإرسال التقارير الدورية فى موعدها على النماذج التى سبق إرسالها لمكتب مدير لفرع وضرورة تفعيل لجان الدواء بالمستشفيات واستخراج فاتورة لكل مريض بالمستشفى، وخاصة العلاج بالحالة ووضع خطة سنوية مسبقة لتعاقدات الأطباء.

كما ناقش طلبات النقل والندب والتكليف للسادة الأطباء عن طريق رئاسة الهيئة وعدم التجديد للمرضات فوق السن والتنسيق بين الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالهيئة والفرع لمراجعة أعداد الأطباء والفنيين.

واتخذ المجلس عددا من التوصيات تلخصت فى تكليف إدارة التوثيق والمعلومات بالفرع بتوفير أجهزة حاسب آلى للمناطق لتيسير العمل وعمل خطط شهرية للمرور على العيادات المدرسية وإرسال خطط المرور وتقارير المرور للفرع ونسب تحصيل اشتراكات طلاب المدارس والكارنيهات بصفة دورية، وكذا الفحص الطبى ويتم إرساله أسبوعيا، وإرسال محاضر المجالس التنفيذية للمناطق وتقارير المرور على العيادات المدرسية لمكتب مدير الفرع فى اليوم الثالث من الشهر التالى (صورة ورقية معتمدة وعلى فلاشة أو الإميل xusamax@gmail.com ومدعومة بالصور الفوتوغرافية) وتفعيل لجان الدواء بالمستشفيات وأى معوقات تواجه ذلك يتم مخاطبة إدارة الفرع لحلها وإرسال محاضر المجالس التنفيذية فى اليوم الثالث من الشهر التالى، وتقرير مرور مدير المستشفى الأسبوعى على النموذج المرسل سابقا فى موعد أقصاه يوم الخميس من كل أسبوع (صورة ورقية معتمدة وعلى فلاشة أو الإميل السالف ذكره ) .

وانتهى اجتماع المجلس الى تكليف مسئول العيادات بتعميم نموذج بيان الأطباء الجدد المطلوب التعاقد معهم بوحدات الفرع وتكليف مديرى المناطق والمستشفيات بوضع خطة سنوية مسبقة لتعاقدات الأطباء على نموذج مسئول العيادات.