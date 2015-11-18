محافظ بنى سويف يوافق على إنشاء محطة رفع ومعالجة الصرف بقرية سدمنت الجبل

وافق المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف على البدء فى حل مشكلة الصرف الصحى بعدد من قرى مركز إهناسيا، من خلال إنشاء محطة الرفع ومعالجة الصرف بقرية سدمنت الجبل والتى ستخدم قريتى سدمنت وطما فيوم وما حولهما.

وأكد المحاسب خالد عويس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف فى تصريحات صحفية اليوم، أن موافقة المحافظ على إقامة المحطة جاءت استجابة لمطالب المواطنين خلال زيارته لإهناسيا، لافتاً إلى مرافقته لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة فى معاينة الأرض والمساحة المقترحة لإنشاء محطة المعالجة بسدمنت الجبل، حيث تم رفع الإحداثيات، منوها إلى أنه من المقرر حضور لجنة التصميمات الفنية الاثنين القادم لإعداد التقرير النهائى بإشراف من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.