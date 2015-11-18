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معرض فنى لدمج ذوى الإعاقة بكلية الآداب جامعة أسوان

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معرض فنى لدمج ذوى الإعاقة بكلية الآداب جامعة أسوان معرض فنى لدمج ذوى الإعاقة بكلية الآداب جامعة أسوان
نظمت أسرة فرسان بكلية الآداب فى جامعة أسوان، اليوم، أول معرض فنى لدمج الطلاب من ذوى الإعاقة مع الطلاب العاديين تحت عنوان "أنا فنان أنا مبدع".

حضر الافتتاح الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور على عباس دندراوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومحمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

وقالت الدكتورة هبة الله نصر، مدرس الإعلام بكلية الآداب ورائد أسرة فرسان، إن المعرض الفنى تضمن العديد من الأعمال المشغولات اليدوية واللوح الفنية المرسومة بطريقة برايل بالنسبة للطلاب المكفوفين علاوة على لوح فنية للطلاب العاديين، وذلك من أجل دمج جميع الطلاب ذوى الإعاقة البصرية فى كلية الآداب مع زملائهم الطلاب فى الكلية.

وأضافت أن تم تنظيم احتفالية فنية على هامش المعرض تضمنت تقديم فقرات فنية وغنائية وإلقاء للشعر فى يوم ثقافى شامل للطلاب.

وأشارت الدكتورة هبة الله نصر، إلى أن الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب قرر تقديم جوائز وشهادات التقدير لأفضل الأعمال الفنية فى المعرض، علاوة على تنظيم معرض فنى للأعمال الفائزة فى قصر ثقافة أسوان.

وأوضحت "هبة" أن الأسرة تهدف إلى تحقيق الدمج الكامل للطلاب ذوى الإعاقة، حيث يشغل منصب الأمين المساعد للأسرة الطالب طارق مصطفى أحد الطلاب المكفوفين بالكلية.

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