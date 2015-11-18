آمنة نصير: أطالب الجميع بأن يتعلم من وعى المرأة المصرية وحبها للوطن

آمنة نصير استاذ جامعة الأزهر خلال مؤتمر "فى حب مصر" لدعم مرشحى القائمة بقليوب:نحتاج الكثير من السلام الاجتماعي والتكاتف والمحبة كى نجتاز المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأضافت نصير : أطالب الجميع للخروج للانتخابات لان هذا من تعاليم الاسلامية والتصويت أمانة يجب ان يؤديها الجميع .
>وتابعت :اسمحوا لى ان احيى المرأة المصرية فقد اثبتت خلال المرحلة الاولى للانتخابات انها على فدر المسئولية وأطالب الجميع بان يتعلم منها ومن حبها للوطن وحرصها علي مستقبل الأجيال القادمة.
كان ابرز الحضور بالمؤتمر الكاتب الصحفي مصطفى بكرى والكابتن طاهر ابو زيد والدكتور محمد سليم وسولاف درويش .
>وأضافت نصير : أطالب الجميع للخروج للانتخابات لان هذا من تعاليم الاسلامية والتصويت أمانة يجب ان يؤديها الجميع .
>وتابعت :اسمحوا لى ان احيى المرأة المصرية فقد اثبتت خلال المرحلة الاولى للانتخابات انها على فدر المسئولية وأطالب الجميع بان يتعلم منها ومن حبها للوطن وحرصها علي مستقبل الأجيال القادمة.
كان ابرز الحضور بالمؤتمر الكاتب الصحفي مصطفى بكرى والكابتن طاهر ابو زيد والدكتور محمد سليم وسولاف درويش .
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