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كيري: انتخابات رئاسية في سوريا في غضون عام ونصف

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كيري: انتخابات رئاسية في سوريا في غضون عام ونصف كيري: انتخابات رئاسية في سوريا في غضون عام ونصف

وزير الخارجية الأمريكي – جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن تنظيم داعش، بدأ يفقد السيطرة على أراض بالشرق الأوسط، وإن التحالف الذي تدعمه دول غربية يحقق مكاسب ضد التنظيم.

وأضاف كيري، في كلمة له اليوم الأربعاء، أن “التعاون في أعلى مستوياته. اتفقنا على تبادل المزيد من المعلومات وأنا على قناعة بأنه على مدى الأسابيع المقبلة سيشعر تنظيم داعش بضغط أكبر. إنهم يشعرون به اليوم. وشعروا به أمس. وشعروا به في الأسابيع المنصرمة. كسبنا مزيدا من الأرض. وأصبح لدى داعش أراض أقل”.

وحول الوضع السوري، أكد كيري أن الانتخابات ستجرى في سوريا في غضون عام ونصف، وأن سوريا ستصبح دولة علمانية متحضرة مما سيساعد في حصار تنظيم داعش هناك.

وأكد كيري أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للاجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان كيري يتحدث في باريس بعد لقاء مع هولاند، وفيما كانت فرنسا تكثف ضرباتها الجوية في سوريا عقب هجمات باريس التي أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنها.

 

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