رويترز نقلاً عن مجلة التنظيم:"داعـش" يعلن إعدام رهينتين من الصين والنرويج

>قال تنظيم "داعش" فى مجلة تابعة له اليوم الأربعاء إنه قتل رهينتين من الصين والنرويج وتضمنت المجلة صورا لما يبدو أنهما جثتا الرجلين وكتب عليهما عبارة "اعدما"، ورفضت وزارة الخارجية النرويجية التعليق على ما نشرته المجلة.

وفى سبتمبر أيلول قالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج إن رجلا نرويجيا خطف فى سوريا منذ يناير كانون الثانى ويعتقد أنه فى يدى تنظيم الدولة الإسلامية، وأضافت أن بلادها لا تعتزم دفع فدية لإطلاق سراحه. ولم تذكر سولبرج اسم الرجل لكنها قالت إنه فى اربعينيات العمر واحتجز من قبل عدة مجموعات منذ خطفه لأول مرة.

كما قالت وزارة الخارجية الصينية فى سبتمبر أيلول إن أحد مواطنى بلادها المفقودين رهينة على ما يبدو لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وفى العدد السابق للمجلة التى يطلق عليها اسم (دابق) نشر التنظيم صورا لرجلين قال إن أحدهما صينى والآخر نرويجى وأضاف أن حكومتى بلديهما تخلتا عنهما لكن يمكن دفع فدية مقابل إطلاق سراحهما.

وفى العدد الذى نشر اليوم الأربعاء لم تذكر المجلة كيف ومتى وأين قتلا، كما نشرت المجلة صورة زعمت أنها لقنبلة بدائية الصنع أسقطت طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية الشهر الماضى مما أسفر عن مقتل كل ركابها وعددهم 224 شخصا.

>