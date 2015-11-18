سفارة الإمارات بفرنسا تنصح الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر إلى باريس

>دعت سفارة الإمارات فى فرنسا الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر الى باريس حتى "تستقر الأمور ويستتب الوضع الأمني".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى تغريدات بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لها اليوم الأربعاء أنها "تنصح مواطنى الإمارات بالتريث قبل السفر إلى باريس ريثما تستقر الأمور ويستتب الوضع الأمني".

وأضافت السفارة "مازالت حالة الطوارئ جارية على الأراضى الفرنسية وهى تعطى حق تفتيش الأشخاص والسيارات ومداهمة المنازل من قبل رجال الشرطة دون إذن قضائي" مشيرة إلى أنه "يتم اعتقال كل من يقاوم هذه الاجراءات فوراً".

وتابعت "الوضع اليوم مازال يتسم بالحذر "، وفى السياق نفسه، نصحت سفارة الإمارات فى برلين رعاياها "بالابتعاد عن مناطق التجمعات المشبوهة والتعاون مع سلطات الأمن عند التفتيش والتواصل مع السفارة عند الحاجة فى أى وقت"، وقالت "نظراً للإجراءات الأمنية المشددة فى ألمانيا وأوروبا تنصح السفارة مواطنى الدولة بحمل الوثائق الإثباتية معهم فى كل تنقلاتهم".