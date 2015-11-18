أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفارة الإمارات بفرنسا تنصح الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر إلى باريس

Google+ Print
سفارة الإمارات بفرنسا تنصح الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر إلى باريس سفارة الإمارات بفرنسا تنصح الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر إلى باريس

>دعت سفارة الإمارات فى فرنسا الإماراتيين بـ"التريث" قبل السفر الى باريس حتى "تستقر الأمور ويستتب الوضع الأمني".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى تغريدات بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لها اليوم الأربعاء أنها "تنصح مواطنى الإمارات بالتريث قبل السفر إلى باريس ريثما تستقر الأمور ويستتب الوضع الأمني".

وأضافت السفارة "مازالت حالة الطوارئ جارية على الأراضى الفرنسية وهى تعطى حق تفتيش الأشخاص والسيارات ومداهمة المنازل من قبل رجال الشرطة دون إذن قضائي" مشيرة إلى أنه "يتم اعتقال كل من يقاوم هذه الاجراءات فوراً".

وتابعت "الوضع اليوم مازال يتسم بالحذر "، وفى السياق نفسه، نصحت سفارة الإمارات فى برلين رعاياها "بالابتعاد عن مناطق التجمعات المشبوهة والتعاون مع سلطات الأمن عند التفتيش والتواصل مع السفارة عند الحاجة فى أى وقت"، وقالت "نظراً للإجراءات الأمنية المشددة فى ألمانيا وأوروبا تنصح السفارة مواطنى الدولة بحمل الوثائق الإثباتية معهم فى كل تنقلاتهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365