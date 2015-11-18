أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد 16 فلسطينيا بإيدى قوات الاحتلال منذ أكتوبر

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، وشملت أخبار فلسطين اليوم إعلان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، قتلت 16 طفلا فلسطينيا منذ بداية أكتوبر الماضى، وما زالت تحتجز جثامين ستة منهم، فيما أصابت 272 طفلا.

وأضافت الحركة -فى بيان صحفى اليوم الأربعاء- أنها وثقت وتأكدت من أن قوات الاحتلال قتلت 16 طفلا فلسطينيا فى حوادث منفصلة بأنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، منذ الخامس من الشهر الماضي، وحتى العاشر من الشهر الجاري، 14 منهم قتلوا بالرصاص الحي. وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين عام 1991.

كما ركزت أخبار فلسطين اليوم على توقيع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع القنصل الإيطالي دفيد لسيسليا، اليوم الاربعاء، في مقر وزارة المالية والتخطيط في رام الله، اتفاقية قرض ميسر لدعم اعادة اعمار غزة بقيمة 15 مليون يورو على فترة سداد لمدة 40 سنة ، بالاضافة الى منحة بقيمة 1,450 مليون يورو لوزارة الاشغال العامة لتمكينها من ادارة مشروع اعادة اعمار البيوت المهدمة ضمن هذا القرض.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إعمار عدد من البيوت المهدمة نتيجة الحرب الاخيرة على قطاع غزة وذلك من التزامات الحكومة الايطالية بعد مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة.

وفى أخبار فلسطين اليوم أيضا، شنت مروحيات إسرائيلية من نوع أباتشى شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقالت وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية إن الطيران قصف موقعين تابعين لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس غرب غزة بصاروخين. كما استهدف الطيران المروحى موقعا تابعا للقسام على طريق صلاح الدين بالمحافظة الوسطى دون إصابات.

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