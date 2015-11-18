السلطان قابوس يشهد العرض العسكرى بمناسبة العيد الوطنى لسلطنة عُمان

>شهد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض العسكرى الذى أُقيم اليوم وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطنى الخامس والأربعين.

شاركت فى العرض وحدات رمزية تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطانى العمانى وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية.كما قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة مقطوعات موسيقية متنوعة عالمية ومن التراث العمانى العريق.

حضر الاحتفال رئيسى مجلسى الدولة والشورى والوزراء والمستشارون وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطانى العمانى ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى السلطنة.

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