اخبار سوريا اليوم.. الغارات الروسية الفرنسية تقتل 33 "داعشى" بسوريا

تصدر مقتل 33 عنصر من تنظيم "داعش" فى سوريا جراء عمليات قصف لطائرات روسية وفرنسية على مدينة الرقة أخبار سوريا اليوم، وفقا لما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وكانت عمليات القصف الجوى قد استمرت على مدار 3 أيام متتالية على مقار والحواجز الأمنية الخاصة بتنظيم داعش داخل مدينة الرقة، لتحصد أرواح الحراس القائمين على تلك الحواجز، فالتنظيم وفقا للمرصد كان مستعدا ومتوقعا لتلك الغارات الجوية، لهذا كان جل القتلى من حراس المقار والحواجز.

وكانت فرنسا قد أعلنت تكثيف حملاتها الجوية ضد تنظيم داعش المسلح بعد عمليات باريس الارهابية والتى حصدت أرواح 129 مواطن فرنسى، لتشكل تحالفا مع روسيا لاستهداف مقار تنظيم داعش بسوريا.

شملت أخبار سوريا اليوم إعلان جبهة النصرة إسقاط طائرتى استطلاع روسيتين فى شمال غرب سوريا عبر تغريدات بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، وأكد المرصد السورى سقوط طائرتى استطلاع بريف إدلب دون أن يحدد هويتهم.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم تصريح وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" يفيد عزم بلاده على بدء عمليات عسكرية إلى جانب تركيا لتأمين حدود الأخيرة مع سوريا، مشيرا إلى أن 75% من حدود سوريا الشمالية مغلقة ويتبقى 98 كيلومتر لإنهاء وجود داعش على الحدود التركية.

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