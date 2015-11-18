روسيا تنفذ 59 طلعة جوية وتدمر 149 موقعا و 500 صهريج نفط لـ"داعش "

>صرح رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق أول أندريه كارتابولوف بأن القوات الجوية الروسية قامت حتى مساء اليوم الأربعاء ب 59 طلعة جوية من أصل 100 طلعة مقررة، دمرت فيها 149 موقعا لتنظيم "داعش " فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية عن كاتابولوف قوله "إن القوات الجوية الروسية قامت اليوم بسلسلة ضربات ثانية على المجموعات المسلحة من الإرهابيين فى سوريا"، وأضاف أن المقاتلات الروسية بدأت فى سوريا ما أسماها عمليات " اصطياد حر" للصهاريج المحملة بالنفط والتى تعود للإرهابيين.

وأشار إلى أنه تم اليوم اتخاذ قرار، بقيام المقاتلات الروسية بعمليات تسمى" بالصيد الحر" للصهاريج الناقلة لمشتقات النفط والتابعة للإرهابيين فى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم"داعش"، وأوضح أن القوات الجوية الروسية تمكنت من تدمير نحو 500 ناقلة نفط تابعة ل "داعش " وجماعات إرهابية أخرى، تعمل على بيع الطاقة بشكل غير شرعي.. لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة قامت "داعش " وغيرها من الجماعات المتطرفة بعمل ما يسمى" خط أنابيب على عجلات " وذلك على الأراضى التى تسيطر عليها.

وقال إنه خلال الأيام القليلة الأولى من العمليات ، دمر الطيران نحو 500 ناقلة نفط ، مما أدى إلى تقلص إمكانية المسلحين من تصدير غير مشروع للطاقة، وبالتالى دخلها من تهريب النفط وذلك إلى حد كبير.

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