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حتى لو عندك 70 سنة.. ذاكرتك وانتباهك ولغتك هتتحسن لو بطلت تدخين

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حتى لو عندك 70 سنة.. ذاكرتك وانتباهك ولغتك هتتحسن لو بطلت تدخين حتى لو عندك 70 سنة.. ذاكرتك وانتباهك ولغتك هتتحسن لو بطلت تدخين
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أفادت أنه حتى بعد سن الـ70 لم يفت الأوان، فبمجرد الإقلاع عن التدخين تكون هناك فرصة لوقف ضرر وظائف المخ.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" أن التدخين يخفف الطبقة الخارجية للدماغ، لافتين إلى أن هذا جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة أدنبرة بتحليل بيانات أشعة أكثر من 500 من الرجال والنساء بمتوسط عمر 73 عاما.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للذين كانوا يدخنون 20 سيجارة يومياً لمدة 30 عاماً، بدأت عملية الشفاء عندما أقلعوا عن التدخين، والتى ستأخذ فى المتوسط 25 عاماً.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن التدخين يسبب ضررا فى منطقة الدماغ التى تُعرف باسم "القشرة الدماغية"، وهى المسئولة عن مهارات التفكير الأساسية مثل الذاكرة والانتباه واللغة والوعى.

وأضاف الباحثون أيضاً أن أولئك الذين لم يدخنوا قط لديهم قشرة الدماغ أكثر سمكاً من المدخنين، ولكن أولئك الذين أقلعوا عن التدخين كانت القشرة لديهم أكثر سمكاً من هؤلاء الذين واصلوا على هذه العادة.

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مصر 365