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ديلى ميل: الصاعق الكهربائى قد يؤدى إلى توقف القلب والموت

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ديلى ميل: الصاعق الكهربائى قد يؤدى إلى توقف القلب والموت ديلى ميل: الصاعق الكهربائى قد يؤدى إلى توقف القلب والموت
وصف الصاعق الكهربائى بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين، لكن كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الصاعق الكهربائى يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدى إلى سكتة قلبية ثم الوفاة.

وأوضح الباحثون أن مسدسات الصعق الكهربائى تستخدم النيتروجين المضغوط لتقدم 50000 فولت، مما يسبب الألم الشديد وتقلص العضلات، وتستخدم حالياً من قبل أكثر من 16000 من قوات الشرطة فى 107 بلدان.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن المخاطر المعروفة من مسدسات الصعق تتضمن انهيار الرئة، الإصابة بالصرع، حروق الجلد، وألم العضلات والمفاصل، وإصابات الأوتار، بالإضافة إلى انخفاض قصير الأجل فى الأداء الإدراكى، لافتةً إلى أنها قد تسبب توقف عضلة القلب والموت المفاجئ نتيجة قوة الصعق الكهربائى.

وعلى الصعيد العالمى، فإن مسدسات الصعق الكهربائى صدمت أكثر من 1.35 مليون (650000 خلال الاعتقالات و700000 خلال تدريبات الشرطة).

وأشار الباحثون إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين تعرضوا للصعق كهربائى أصيبوا بأمراض عقلية ومحجوزين حالياً فى دور الرعاية والمستشفيات.

وخلص الباحثون إلى أن الجهاز يشكل خطر كبير على الرجفان البطينى، وهو سبب السكتة القلبية، وخصوصا عندما يكون التيار الكهربائى بالقرب من القلب.

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مصر 365