أعراض سكر الحمل أهمها العطش الشديد

سكر الحمل

أعراض سكر الحمل

سكر الحمل من المضاعفات الصحية التى تصيب بعض النساء الحوامل فترة الحمل نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مما يتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الحامل.>عن سكر الحمل يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن سكر الحمل مند مضاعفات الحمل التى تتعرض لها بعض النساء الحوامل بسبب حدوث خلل بهرمونات الجسم أثناء الحمل تؤدى إلى حدوث اضطراب بمستوى الأنسولين فلا يقوم بمهامه.>استكمل د. محمد قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الحامل كمؤشر لإصابتها بسكر الحمل ومنها على سبيل المثال الإحساس بالجوع بصورة مبالغ فيها والرغبة فى تناول كميات كبيرة من الطعام".

وعن أعراض سكر الحمل تابع د. محمد قائلا "تشعر الحامل المصابة بسكر الحمل بالعطش ونشفان الريق والرغبة فى شرب كميات كبيرة من المياه، وكذلك يتسبب إصابة الحامل بسكر الحمل فى تكرار عدد مرات التبول بصورة مبالغ فيها عن أعراض الحمل العادية".

نصائح لحامل

>لذلك ينصح د. محمد بضرورة ذهاب الحامل لطبيب المختص فى حالة ملاحظتها ظهور أعراض تسمم الحمل بصورة مبالغ فيها لتجنب تعرضها لبعض الأضرار الصحية أثناء الحمل.