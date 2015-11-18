المنتخب يوضح لـ في الجول حقيقة شجار غالي والنني

أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر يرى أن شجار لاعبين من الفريق وقت مواجهة تشاد أمر طبيعي، رغم نفيه وقوع الحادث من الأساس.

الفراعنة عبروا عقبة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال، بالفوز على تشاد في برج العرب يوم الثلاثاء 4-0. ( شاهد الأهداف )

ولعب النني أساسيا في خط الوسط مع غالي، وسجل نجم بازل الهدف الأول.

وذكرت تقارير صحفية أن غالي والنني دخلا في شجار خلال الشوط الأول من المباراة، بسبب عدم التفاهم في خط الوسط.

كيف هذا؟ دعونا نستمع لما قاله أحمد ناجي خلال حوار مطول مع FilGoal.com سننشره لاحقا.

يقول ناجي لـFilGoal.com: "أتعجب مما قيل في بعض الصحف عن مشاجرة بين حسام غالي ومحمد النني أثناء مباراة تشاد".

واستدرك "من الممكن أن يحدث هذا بالنظر إلى حدة الأعصاب أثناء المباراة، لكننا لم نر شيئا ولو كان قد حدث فإنه طبيعيا لرغبة اللاعبين في الفوز".

وأتم "لماذا يثير الإعلام دائما هذه الأمور فقط؟ لماذا لم يتحدث أحد عن تعليق عمر جابر على صورته رفقة غالي عندما وصف الأخير بأنه شقيقه الأكبر؟".