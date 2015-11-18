كرة يد - 7 من الأهلي و5 من الزمالك وعملاق سبورتنج في قائمة مصر لبطولة إفريقيا

أعلن مروان رجب المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد عن قائمة تضم 22 لاعبا للدخول في معسكر استعدادي لبطولة إفريقيا التي تنظمها مصر في يناير 2016.

ويقام معسكر المنتخب في الغردقة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، وضم رجب في القائمة الأولى 22 لاعبا يلحق بهم ثلاثي محترف عقب انتهاء المعسكر.

وشهدت القائمة انضمام سبعة أسماء من الأهلي وخماسي من الزمالك ومثلهم من سبورتنج بجانب ثلاثي الطيران ولاعب من هليوبوليس وأخر من الجزيرة في قائمة تضم 22 لاعبا.

ويلحق بالفريق الثلاثي المحترف علي زين من الإمارات، ومحمد سند من المجر وإسلام حسن من قطر.

ودخل حمد فتحي عملاق كرة اليد المصرية ولاعب الدائرة في القائمة بعد أن اكتشفه مروان رجب وحوله من لاعب كرة سلة إلى لاعب دائرة في اليد.

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والتالي القائمة التي ستسافر لمعسكر الغردقة استعدادا لبطولة إفريقيا:

محمود خليل “فلفل” (الطيران) - كريم هنداوي (الزمالك) - محمد علي (الأهلي) - هادي رفعت (هليوبوليس) - أحمد الأحمر (الزمالك) - محمد عبد الرحمن عامر "بودي" (الأهلي) - مصطفى بشير(الأهلي) - ممدوح طه (الأهلي) - محمد علاء السيد "لوكا" (الطيران) - محمد هشام بسيوني "مودي" (سبورتنج) - مصطفى خليل (الأهلي) - مصطفى تامر صادق "دنجل" (الزمالك) - علي هشام نصر (الزمالك) - محمد ممدوح هاشم (الزمالك)- محمد إبراهيم (الأهلي) - إبراهيم المصري (الأهلي) - مهاب حسام (سبورتنج) - أحمد مصطفى خيري (الجزيرة) - حسام خضر (سبورتنج) - وسام سامي نوار (سبورتنج) - أحمد علاء السيد (الطيران) - العملاق حمد فتحي (سبورتنج) .

وتنطلق فعاليات بطولة إفريقيا يوم 21 يناير وحتى نهاية الشهر نفسه.

ووقعت مصر مع الجزائر والجابون ونيجيريا والمغرب والكاميرون في المجموعة الأولى.

بينما تضم المجموعة الثانية تونس وكينيا والكونجو الديمقراطية وليبيا والكونجو برازافيل وأنجولا.