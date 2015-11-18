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أحمد ناجي يوضح لـ في الجول: لماذا الشناوي حارس مصر الأول.. وتطبيق نموذج برشلونة

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أحمد ناجي يوضح لـ في الجول: لماذا الشناوي حارس مصر الأول.. وتطبيق نموذج برشلونة أحمد ناجي يوضح لـ في الجول: لماذا الشناوي حارس مصر الأول.. وتطبيق نموذج برشلونة

يرى أحمد ناجي مدرب حراس منتخب الأول أن أحمد الشناوي حارس الزمالك والفراعنة هو حارس مصر الأول بلا منازع.

أحمد الشناوي عاد ليحرس عرين في المباريات الأخيرة تحت قيادة هيكتور كوبر ويفسر ناجي لماذا بات حارس الزمالك هو الخيار رقم 1.

وقال ناجي لـFilGoal.com "الشناوي هو حارس مصر الأول بلا منازع، لو جئنا بإحصائياته في المباريات أو شاهدنا ما يقدمه بالتدريبات سنكتشف أنه الحارس الأول".

وأضاف "هذا لا يقلل من شريف إكرامي في شيء، ففي المباريات الـ57 الأخيرة تقاسم الثنائي عدد المباريات تقريبا قبل أن يصبح الشناوي الخيار الأول في المباريات الأخيرة".

الأخطاء

"تقييمي للشناوي في مباراتي تشاد جيد جدا يرتقي للممتاز.. رد فعله كان رائع في جميع الكرات التي أتت إليه".

"بالنسبة لهدف تشاد في الذهاب، لا يصلح في الكرة الحديثة أن أحمل لاعب مسؤولية هدف وكذلك لا يجب نسب الفوز للاعب واحد أيضا".

"بوفون وكاسياس تسكن شباكهم أهدافا وهذا لا يعني أنهم سيئين بل بالعكس هما من أفضل حراس العالم.. الكرة تغيرت وأصبحت لعبة جماعية".

نموذج برشلونة وبايرن وأرسنال

"أؤمن شخصيا بأنه كلما أصبح الحارس في مصر أو فريق بالعالم قويا سيساعد فريقه على الفوز".

"بايرن ميونيخ وبرشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد وجميع الأندية الكبيرة التي تنافس لديهم حارس قوي وأحيانا حارسين وهذا ما نسعى إليه".

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