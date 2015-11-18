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كرة يد - رجب يتحدث لـ في الجول - مفاجأة مصر.. وفائدة عودة الأحمر وهاشم قبل بطولة إفريقيا

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كرة يد - رجب يتحدث لـ في الجول - مفاجأة مصر.. وفائدة عودة الأحمر وهاشم قبل بطولة إفريقيا كرة يد - رجب يتحدث لـ في الجول - مفاجأة مصر.. وفائدة عودة الأحمر وهاشم قبل بطولة إفريقيا

بدأ العد التنازلي لبطولة إفريقيا لكرة اليد بإعلان القائمة الأولى لمنتخب التي استدعاها مروان رجب المدير الفني.. والذي يسعى لتحقيق اللقب بعد استعدادات بدأت منذ يونيو الماضي.

واستدعى رجب 22 لاعبا لخوض معسكر الغردقة بعدها يسافر لخوض بطولة دولية ودية قبل العودة لبدء منافسات البطولة.

طالع قائمة المنتخب - 7 من الأهلي و5 من الزمالك وعملاق سبورتنج في قائمة مصر لبطولة إفريقيا

وتقام البطولة في الفترة من 21 يناير وحتى نهاية الشهر ذاته.

ويحاور FilGoal.com مروان رجب الذي تحدث عن استعدادات المنتخب وطموحه في البطولة.

وقال رجب: "بدأنا الاستعدادات منذ يونيو الماضي وكان هناك خمسة سفريات منها تحقيق المركز الأول في بطولتين وهما دورة الألعاب الإفريقية وكأس العالم العسكري".

وأضاف لـ FilGoal.com يوم الأربعاء "هدفنا تحقيق البطولة ونطلب دعم الجمهور والمساندة الإعلامية".

وبسؤاله حول النجم المتوقع أن يلمع ويكون مفاجأة البطولة بالمنتخب المصري؟

قال مدرب المنتخب: "لا يوجد نجم أوحد في منتخب مصر.. الفريق كله يمثل النجم وهو المفاجأة التي سنقدمها".

المنافس الأقوى؟

وأكد مروان رجب "لا أنظر لمن هو المنتخب الذي سيكون ندا لمصر.. لكن كل المنتخبات ستكون ندا بداية من لقاء الجزائر في افتتاح البطولة".

وتابع "أنظر لكل مباراة على حده. التسلسل يأتي من البداية للنهاية فأمامنا خمس أو ست مباريات حتى الوصول للنهائي إن شاء الله ولا يمكن أن أركز في الترتيب بشكل معكوس".

عودة المحترفين مفيد للمنتخب أم لا؟

ويرى مروان رجب أن عودة أحمد الأحمر ومحمد ممدوح هاشم لنادي الزمالك مرة أخرى مفيد لمنتخب مصر.

وأشار "وجود الأحمر وهاشم مفيد لنا لزيادة الانسجام والتفاهم ويمنحني فرصة لضمهما مع الفريق قبل فترة طويلة من البطولة".

وأردف "اللاعب المحترف ألتزم بلوائح الاتحاد الدولي بضمهم قبل البطولة بأيام قليلة ولهذا فعودة الثنائي مفيدة لنا".

وعاد أحمد الأحمر من فلنسبرج الألماني وممدوح هاشم من الجيش القطري للزمالك مطلع الموسم الجاري وحصد مع الفريق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

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