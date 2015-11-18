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كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الزمالك قدم هديتين لمنتخب مصر

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كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الزمالك قدم هديتين لمنتخب مصر كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الزمالك قدم هديتين لمنتخب مصر

قال أيمن صلاح المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد إن استدعاء خمسة لاعبين فقط من فريقه للمنتخب المصري في القائمة الأولى لبطولة الأمم الإفريقية لا يعنيه، مؤكدا تمنيه التوفيق للفراعنة في البطولة.

واستدعى مروان رجب المدير الفني لمنتخب خمسة لاعبين من الزمالك هم أحمد الأحمر وكريم كاتونجا ومحمد ممدوح هاشم وعلي هشام نصر ومصطفى دنجل. بجانب سبعة من الأهلي غريمه التقليدي.

وعلى ذلك أضاف أيمن صلاح لـ FilGoal.com يوم الأربعاء "كل مدرب يعلم كيف سيفوز، ويستدعي الأسماء التي تخدم طريقته. أنا لو كنت مكانه سأختار أسماء أخرى مدرب الأهلي كذلك، لأن كل رجل لديه فلسفته".

وأضاف "لو استدعى لاعب واحد من الزمالك أهلا وسهلا.. خمسة أهلا وسهلا. 10 لن نمانع.. الأهم التتويج بالبطولة لأنها ستعود بالفائدة على الجميع ومنهم الزمالك".

وأشار أيمن صلاح "نجحنا في تقديم خطوتين لم يكن يحلم بهم أحد وسيستفيد منهم ، الأولى هي عودة الثنائي المحترف أحمد الأحمر ومحمد ممدوح هاشم.. بأن يكونا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

وتابع "اللوائح تمنع استدعاء المحترفين إلا قبل البطولة بـ15 يوما فقط. لكن الآن الثنائي انضم واستفاد من ذلك المنتخب".

واستكمل "الخطوة الثانية التي تفيد المنتخب هي الفوز على فرق تونس وهذا ما عجزنا عنه في السنوات الأخيرة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات".

وأتم أيمن صلاح "فزنا على الترجي والإفريقي بعد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال".

وتُوج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعدما خسرها الأهلي في النسختين الأخيرتين وفي حالة فوزه على الترجي في كأس السوبر سيتأهل لكأس العالم للأندية.

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