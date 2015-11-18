المنتخب الأوليمبي يوضح لـ في الجول: سبب عدم ضم وردة وكوكا وتريزيجيه

لماذا لم يضم المنتخب الأوليمبي أحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة ومحمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ لقائمته التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة؟ أيمن حافظ مدير الفريق يجيب لـFilGoal.com.

ويخوض المنتخب الأوليمبي بطولة إفريقيا في السنغال والتي تؤهل بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتحدث أيمن حافظ لـFilGoal.com قائلا:"أرسلنا طلبا لأندية رباعي المنتخب ولكنهم رفضوا انضمامهم".

وفسر"الأندية الأوروبية رفضت طلبنا بضم اللاعبين بسبب أن البطولة غير معترف بها دوليا".

واستدرك"لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المنتخبات التي ستكون مشاركة في البطولة قد استطاعت ضم لاعبيها من الأندية الأوروبية أيضا، فالأمر كله حسب الاتفاقات بين الطرفين ورغبة الأندية".

ثلاثي المنتخب الأول

في الوقت ذاته أكد مدير المنتخب الأوليمبي أن محمود عبد المنعم "كهربا" ورامي ربيعة ومصطفى فتحي تأجل وصولهم إلى شرم الشيخ لمدة يوم ليصبح موعد انضمامهم للمعسكر هو الجمعة.

وكان من المفترض أن يصل الثلاثي إلى شرم الشيخ لمتابعة لقاء الفريق الودي أمام الكاميرون يوم الخميس ولكنهم تأخروا لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأوضح أيمن حافظ"الثلاثي لم يستطع السفر يوم الخميس بسبب عدم وجود حجز متاح لتذاكر الطيران".

وأتم"سوف يصل الثلاثي إلى شرم الشيخ يوم الجمعة".