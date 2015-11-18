حوار في الجول - أحمد ناجي عن سيطرة نبيه على المنتخب.. خطة كوبر لجعل لاعبي مصر عالميين

"هناك خطة فنية ونفسية للمجموعة التي يمتلكها منتخب مصر حاليا لجعلهم لاعبين عالميين، كوبر يرى أنهم لا يقلوا شيئا عن اللاعبين العالميين خاصة أنهم صغار السن".

أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر تحدث لـFilGoal.com عن أشياء كثيرة تخص منتخب الفراعنة وتطلعاته للمرحلة المقبلة.

مصر كانت قد صعدت على حساب تشاد للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 2018 والتي ستلعب بنظام المجموعات على أن يصعد خمسة منتخبات لكأس العالم.

سيطرة نبيه على المنتخب

"مبدئيا أنا انتمائي للأهلي والجميع يعرف ذلك وشاركت في تتويجات عديدة للأهلي جعلته النادي الأكثر تحقيقا للألقاب في العالم".

"فهل يمكن أنا أرى تحامل على الأهلي وأنا داخل الجهاز الفني وأصمت؟، هل مدرب بحجم هيكتور كوبر درب فالنسيا وإنتر ميلان ومايوركا سيترك أسامة نبيه يسيطر على المنتخب؟".

"أقسم بالله وبشرفي وبشرف أبنائي أنه لم يحدث هذا الأمر، هذا الكلام هراء ولا يجب أن يقال لأن المنتخب ليس به انتماءات".

"من الممكن أن يصدق أحد اللاعبين هذا الأمر خاصة لو حدث وتم استبعاده، وقتها سنحاول إيصال الصورة بشكل صحيح له بالتالي يجب من البداية ألا يحدث".

الخطة نحو العالمية

" هناك خطة فنية ونفسية للمجموعة التي يمتلكها منتخب مصر حاليا لجعلهم لاعبين عالميين، كوبر يرى أنهم لا يقلوا شيئا عن اللاعبين العالميين خاصة أنهم صغار السن".

"نحن نريد المنتخب أن يصبح به أسماء عالمية مثل بعض المنتخبات الأخرى، معدل الأعمار صغير ونريد أن نبدأ في العمل على هذه الخامات التي سيكون من السهل تنميتها وتطويرها".

سبب هزيمة تشاد

"مباراة تشاد الأولى بدون أدنى شك تعرضنا فيها لهزيمة مفاجئة، فنحن فزنا عليهم بخماسية في ملعبهم مؤخرا فكان من المنطقي أن نفوز".

"نحن بذلنا جهدا ولم نعتمد على نتيجة المباراة الأولى وقمنا بعمل فني ونفسي مع اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم".

"ريال مدريد مثلا أفضل فريق في العالم أي مباراة يدخلها تتوقع له أن يفوز وكذلك لاعبيه يريدون تحقيق الفوز لكن من الوارد أن تحدث مفاجأة ويخسر".

"في المباراة الثانية عدلنا الأوضاع وفزنا 4 وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بجعل النتيجة 10-0".

"لكن الغريب أن المنتخب لا يجد الدعم دائما فمع أي هفوة تجد الجميع يتحدث عن الفشل والفساد".