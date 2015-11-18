جوجل تُطلق تحديث جديد لتطبيق الصور Google Photos على أندرويد

أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق خدمة الصور Google Photos لنظام أندرويد أضاف إمكانية حذف الصور بشكل آلي بعد تخزينها على السحاب Cloud.

واحتوت النسخة الجديدة، التي تحمل الإصدار رقم 1.9، على زر جديد بعنوان “تحرير مساحة التخزين” free up space الذي يقوم بحذف جميع الصور التي قام بتخزينها على حساب المُستخدم السحابي لتوفير المزيد من مساحة التخزين، “البوابة العربية التقنية”.

ويقوم التطبيق بأخذ نسخة احتياطية مضغوطة من الصور قبل حذفها، وبالتالي تبقى نسخة موجودة على الجهاز ونسخة ثانية مُخزنة على الإنترنت، وهو ما يُمكّن المستخدم من استعراض الصورة في أي وقت من داخل التطبيق، مع إمكانية تحميلها على الجهاز بشكل كامل أو مُشاركتها مع مُستخدمين آخرين.

وأضاف التطبيق الجديد خاصيّة تعمل بشكل آلي لفحص ذاكرة تخزين الجهاز؛ ففي حالة وجد التطبيق أنها مُمتلئة، يقوم بعرض تنبيه للمُستخدم يطلب صلاحيات لحذف الصور التي سبق وأن قام بتخزينها على الإنترنت لتوفير مساحة تخزين إضافية بكل سهولة.

ويُعارض البعض استخدام خدمات التخزين السحابي لحفظ الصور على الإنترنت، خصوصًا بعد هجمات الاختراق التي تعرضت لها خوادم آبل في عام 2014، إلا أنه وباستخدام نظام تسجيل الدخول بخطوتين 2-Step Verification يُمكن حماية الحساب وتجنّب اختراقه بدرجة آمان عالية.

وتوفر خدمة صور جوجل Google Photos للمُستخدمين مساحة تخزين غير محدودة، حيث يُمكن استخدامها من المُتصفح، أو من خلال تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس iOS.

يُذكر أن جوجل فصلت خدمة الصور عن شبكتها الاجتماعية جوجل بلس في شهر مايو من العام الجاري، مع إمكانية رفع صور بدقة 16 ميجابيكسل، ومقاطع فيديو بدقة 1080p.